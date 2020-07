Christina quiere dar carpetazo a su antigua vida de una vez. La protagonista de ‘Mad Men’ ha vendido el pisazo que tenía en una de las mejores zonas de Nueva York. Lo adquirió por un millón de euros en 2015 y ha conseguido que se lo compren por el mismo precio cuatro años después.

La actriz convivió en esta propiedad con su ya ex marido, el actor Geoffrey Arend. La pareja se separó en otoño tras una década unida y la actriz parece que no soporta estar sola en el que fue su nidito de amor.

La casa es preciosa, aunque pequeña para los estándares que maneja Hollywood. Tiene 75 metros cuadrados distribuidos en una habitación, un baño modesto, un amplio salón y una zona dedicada al trabajo. La casa (más inf: en streeteasy.com) también cuenta con cocina abierta en blanco y negro.

Abonada al éxito

Christina ha reconocido que 2019 fue un año muy complicado y quizás la venta de esta propiedad le ayude a levantar el vuelo. Tras conseguir el éxito interpretando a la inolvidable Joan Holloway en ‘Mad Men’, que le valió seis nominaciones a los Emmy, quiere repetir con ‘Good girls’.

La serie acaba de emitir en Estados Unidos su tercera temporada y ya ha renovado por una cuarta.



Zona exclusiva

La actriz tenía la propiedad en el barrio de Columbus Circle, una de las mejores zonas de la ciudad: Central Park está a tiro de piedra.



Espacio de trabajo

La casa cuenta con una pequeña estancia habilitada como oficina para poder trabajar y estudiar guiones. El suelo es de madera y los techos son altos con la moldura en negro.

Sin lujos

Tanto la cocina como el baño buscan la comodidad antes que la ostentación. La primera cuenta con un suelo en blanco y negro muy estiloso.

Toda la casa sigue una línea decorativa muy sencilla, buscando la elegancia de la sobriedad.

Estilo clásico

El único dormitorio de la casa tiene una cama XXL. La decoración, más que vintage, es algo viejuna, ¿verdad?



