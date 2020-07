A finales del mes de abril, en plena crisis mundial, saltaba la gran noticia: Gigi Hadid y Zayn Malik están esperando su primer hijo.

Ante la insistencia de mensajes pidiendo a Gigi que mostrase su embarazo, la modelo ha lucido tripita y ha explicado por qué no lo había hecho hasta ahora.

En plena pandemia mundial también llegaron buenas noticias... Gigi Hadid y Zayn Malik fueron dos de los que nos alegraron la cuarentena con buenas nuevas: ¡Van a ser papás! Fue la propia madre de la modelo quien confirmó la noticia, asegurando que estaba muy ilusionada por convertirse en abuela, sin embargo, aún no habíamos visto la tripita de la joven. Y ya sabemos como es esto de las redes sociales, que parece que si no lo muestras, es que no lo vives... Estamos muy mal acostumbrados pero es que todavía había incrédulos que dudaban del embarazo de Gigi... así que tras mucha insistencia de sus seguidores, otros por el simple hecho de ver la belleza de su tripita, todo sea dicho, la modelo se ha lanzado y ha mostrado su barriguita de embarazada.

Fue a través de un directo en Instagram donde la joven ha lucido su tripita con naturalidad y ha aprovechado para responder a todas las preguntas sobre porqué no compartía imágenes embarazada: “Creo que muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en medio de una pandemia, como si mi embarazo fuera lo más importante en el mundo”, asegura.

Ahora sus seguidores la adoran más, si cabe, y es que consideran el suyo un gesto admirable así que no han dudado en aplaudirla sin parar. Comentarios como "Bravo Gigi, hay que centrarse en lo importante", son algunos de los que ha recibido tras su anuncio.

