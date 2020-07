Uno de los hermanos Frigenti, encargados de preparar 'La última cena', confesaba que Alonso Caparrós era su "mito erótico".

Alonso asegura estar muy feliz con su mujer, pero cree que el amor “no va por sexos”.

No hay viernes en el que 'La última cena' no nos deje boquiabiertos. Entre las pelucas de Lydia Lozano, las broncas, los entrenamientos de Anabel Pantoja, las críticas gastronómicas de Belén Esteban desde su casa, los divertidos disfraces de los colaboradores, las peleas en cocina, los momentazos en el baño, desnudos, atragantamientos... El programa da para mucho, desde luego. En este último, en el que los encargados de preparar el menú de la cena eran los hermanos Frigenti, nos quedamos con la sorprendente revelación de Alonso Caparrós. Nada más llegar a la cena, el colaborador elogió la labor que estaba haciendo Alberto, uno de los hermanos Frigenti, en la cocina de ‘La última cena’: "Qué sorpresa Alberto", confesaba, "es el que está haciendo todo, el que lleva la voz cantante". Y entonces el joven se sinceraba: "He aceptado venir porque venía Alonso Caparrós, es mi mito erótico de la adolescencia", y hasta parece que tiene en su móvil una foto del colaborador completamente desnudo tapándose sus partes... Y entonces Alonso se destapó: "Me halaga mucho que me lo digan, sobre todo de parte de un hombre, casi más que de una mujer".

Confesaba que le dicen mucho eso de ser un "mito erótico", así que tras su revelación, los presentes quisieron saber más. “¿Crees que vas a acabar con un hombre?”, le preguntaba Jorge Javier. Alonso segurabaa estar muy feliz con su mujer, pero cree que el amor “no va por sexos”.

telecinco

Luego fue Miguel Frigenti quien quiso saber si había tenido alguna experiencia gay en el pasado y la respuesta de Caparrós dejó a todos con la boca abierta: “Sí, hombre claro”. El colaborador explicó que no fue “completa, pero sí avanzada” y que no se enamoró de la otra persona.



