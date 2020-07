Aneth Style se casa por sorpresa con Guillermo, al que conoció en 'Supervivientes'

Aneth Acosta y Guillermo, su ahora marido, se conocieron en 'Supervivientes 2019'.

Isa P y Asraf Beno han acompañado a la feliz pareja en su gran e íntimo día.

La conocimos gracias a su amistad con Chabelita y desde entonces ha acaparado más de un titular, y esta vez por una muy buena noticia: ¡Aneth se ha casado! La peruana ha dado el 'sí, quiero' a su chico, Guillermo Gutierrez, al que conoció durante su participación en 'Supervivientes 2019. Guillermo trabaja en el equipo técnico de varios realities de Telecinco, y lo hizo en la edición en la que Aneth viajó hasta Honduras, sin saber que la aventura la vivirían los dos. Así explica Aneth su cuento de hadas con Guillermo: "Había una vez una chica pelirroja varada en una isla y vio un chico de pelo largo y desordenado... desde ahí la vida cambió". Él tampoco se queda atrás en sus declaraciones de amor a Aneth... "Cuando seamos viejitos, te voy a decir: "Ves cómo sí eras el amor de mi vida...", le escribía en uno de sus viajes más especiales.



Para su gran día, Aneth lució un sencillo vestido blanco de encaje, corto y sin mangas, ceñido a la cintura con un cinturón. Eso sí, no faltó el ramo de flores.

Aunque el enlace se ha celebrado por lo civil y el banquete ha sido de lo más informal con pocos invitados, no ha faltado su amiguísima Isa Pantoja, acompañada de su chico, Asraf Beno. ¿Le habrá caído el ramo? ¿Serán ellos los próximos?

Los recién casados se conocieron a principios de 2019, en octubre viajaron a París y allí: "Ella dijo sí", así que lo suyo ha ido rápido como el viento... Esperemos que sea para siempre. ¡Enhorabuena pareja!

