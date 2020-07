Martín, el hijo de Hugo Sierra y Adara Molinero, se ha ido unos días con papá a pasar las vacaciones.

Hugo ha viajado a Canarias para conocer familia de Ivana.

Las vacaciones de verano han comenzado y en las familias de padres separados, los peques tienen que dividirse... y eso es lo que le ha pasado a Martín, el hijo de Adara Molinero y Hugo Sierra. Después de estar unos días con su madre en casa, el peque se ha ido con Hugo a disfrutar de unas vacaciones a las que les ha acompañado Ivana Icardi, y Adara se ha pronunciado al respecto. La ganadora de 'GH VIP' ha confesado, en sus redes sociales, que está echando mucho de menos a su hijo: "Ayer se fue mi bebote con su papá y es una sensación super extraña porque me quedé hecha polvo, fatal". Sin embargo, ha querido dedicar unas bonitas palabras a Hugo, con quien parece ha arreglado su relación por el bien de su hijo: "Pero a la vez estoy feliz porque está con su papá, va a estar muy bien, yo se que le cuida muy bien y él va a estar feliz".



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Está siendo muy complicada la relación, la relación con Hugo va a peor, tristemente es así. No tenemos ninguna relación, hablamos del niño y ya está”, aseguró Adara, visiblemente afectada por esta situación. “Es el padre de mi hijo, ha sido una persona muy importante en mi vida. Siempre lo voy a querer y va estar presente en mi vida. Pero, sabía que las cosas iban a estar difíciles”, confesaba Adara el pasado febrero, sin embargo ahora parece que todo ha mejorado. Ahora ambos están unidos por el bien de su bebé y su intención es llegar a un acuerdo de la manera más civilizada.

Special Summer Bañador boho Springfield 35,99 € - 14,99 € COMPRAR Bolso de rafia Cortefiel 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Blusa Desigual 79,95 € - 31,95 € COMPRAR Cuñas La Redoute 39,99 € - 17,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.