Kiko Rivera lleva semanas sacando su lado más nostálgico en sus redes sociales, abriendo el baúl de los recuerdos y su corazón.

La pareja recordó, el pasado mes de mayo, el día en el que se dieron su primer beso y en el que comenzó su gran aventura amorosa: "Para toda la vida", escribía Irene junto a una bonita instantánea.

Kiko Rivera está nostálgico y no deja de sorprendernos. Al cantante le ha dado por abrir el baúl de los recuerdos y con ello su corazón, porque está sorprendiendo a sus seguidores con inéditas imágenes de su infancia y la de su familia y bonitas declaraciones de amor. A su mujer, Irene Rosales, le ha dedicado unas románticas palabras junto a una foto en la que aparecen besándose: "Quizás no soy la persona más perfecta,pero quiero que sepas una cosa. Nadie te amará como yo @irenerova24 Gracias por existir y cruzarte en mi camino❤️❤️❤️". Ella le ha correspondido como merecía una publicación tan amorosa como esta: "Te quiero tanto mi vida".

Y no ha sido la única imagen que ha rescatado Kiko este fin de semana, su amor es mucho más grande y abarca mucho más... No solo tiene para Irene y sus hijas, también para el resto de su familia. En concreto, esta vez, ha recordado a su padre, a quien confiesa estar echando más de menos que de costumbre: "Te extraño siempre papá pero hay días que un poquito más y hoy es uno de esos días ❤️❤️❤️".

En la foto, además, no ha pasado desapercibido el gran parecido que guarda el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri con sus hijas, ¡son como dos gotas de agua!

