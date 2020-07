El actor ha ofrecido una gran recompensa a quien lo encuentre y pueda facilitar su regreso a casa.

El bonito momento que pasan Orlando Bloom y Katy Perry en la dulce espera de su primera hija se ha visto eclipsado por este triste suceso.

Aunque debería ser el mejor momento de sus vidas, y es que Orlando Bloom y Katy Perry están a punto de convertirse en papás de su primera hija, una triste noticia ha roto el corazón del actor. Su mascota, Mighty, un tierno caniche que es parte de su familia, ha desaparecido. “Mighty está desaparecido en Montecito California, tiene chip y su collar tiene un número para llamar. Si lo lleva a su veterinario local, refugio o estación de policía, lo podré localizar y le daré una recompensa. Solo envíe información real, mi corazón ya está roto, así que no agregue más dolor a mi sufrimiento”, pide Orlando, en sus redes sociales, desesperado. El actor ha sido muy claro con el mensaje que ha compartido en su perfil social y ha pedido ayuda a sus seguidores por si encuentran a Mighty.

Mighty forma parte de una familia adorable en la que Orlando Bloom y Katy Perry comparten otro perro de la misma raza que tiene como nombre Nugget. Las fotos familiares junto a ambos perritos son muy frecuentes en las redes sociales de ambos.

Sus seguidores, tanto anónimos como los rostros más conocidos, se están volcando tanto en la búsqueda como mandando todo su apoyo al actor y a la cantante, que han confesado estar sufriendo por la pérdida de su mascota.

Desde aquí nos sumamos a los mensajes de cariño y deseamos que Mighty aparezca pronto y vuelva a casa con su familia.

