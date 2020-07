Amor Romeira se atreve con un nuevo 'look'

Amor ha demostrado, en numerosas ocasiones, que no le tiene miedo a nada... ¡Ni siquiera a un gran cambio como este!

La ex concursante de 'Gran Hermano' ha confesado que necesitaba un cambio.

Amor Romeira no deja de sorprendernos. A la canaria le encanta demostrar que no hay reto que se le resista y que se atreve con todo, y este último movimiento nos ha dejado boquiabiertos... "Llegué a Madrid con aires nuevos de mi isla Fuerteventura. Llamé a @albertodugarte (su peluquero de confianza) y le dije... ¡NECESITO UN CAMBIO!", empieza explicando la ex concursante de 'Gran Hermano' en sus redes sociales, "él me dijo VEN y aquí tenéis el resultado...", y ¡boom! Nos sorprende con una melena de aire rosado que no esperábamos. "Ahora luzco una melena ORO ROSADO!!", grita feliz. Ni rubia, ni pelirroja... ¡Rosa! Y lo cierto es que le sienta de miedo, eso sí, esa melena no es apta para las que no se atreven a jugar con su cabello...

"Como diría mi @carlotacorredera: "Éste es mi gran cambio" 💖😜.

Como señalan algunos de sus seguidores, ahora es "todo una sirena", y no han tardado en lanzarle piropazos en la red: "Me flipa", "eres bella"... Y no es para menos, porque se ponga lo que se ponga, no hay nada que le siente mal. El propio Alberto Dugarte ha hablado del cambio: "🔆SUPER CAMBIO DE LOOK🔆 Muchas veces un simple cambio de look renueva nuestra energía, transforma lo negativo en positivo, lo malo en no tan malo y tenemos ganas de volver a empezar con más fuerzas!!! Hoy mi hermana @amorromeira pedía un cambio a gritos... empezáremos el verano con fuerza??".

Ahora toca lucir melena de oro rosado en la playa, y cuidarla mucho, eso sí, que estos cambios tan arriesgados hay que mantenerlos...

¿Os atrevéis a sumaros al rosa? Nosotros nos lo estamos pensando...

