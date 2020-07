Diego Matamoros se ha apuntado al nuevo deseo de los famosos: Pasar por quirófano para conseguir marcación abdominal.

El hijo del colaborador de televisión ha mostrado todo el proceso de su operación.

Diego Matamoros ha compartido con sus seguidores el proceso de su última aventura: Pasar por quirófano para someterse a una 'lipovaser' para remodelar su cuerpo y conseguir un abdomen más marcado. Han pasado siete semanas desde que se operó y ahora ha compartido el resultado con todo lujo de detalles. Asegura que la cuarentena le ha pasado factura y no se cree capaz de volver a lograr su abdomen marcado a base de ejercicio, a pesar de llevar una vida sana, y ha querido "marcar el abdomen, quitar la grasa acumulada y conseguir un resultado de gimnasio", así que se ha metido en quirófano. "Esto es lo que llevaba años buscando y que no lograba ni con dietas ni ejercicio. ¡Ahora a lucir #sixpack en la playita 🍫😜!", ha confesado.

"A pesar de llevar una vida sana 🍎cuidando su alimentación y haciendo ejercicio, no conseguía la marcación abdominal que deseaba. Gracias a esta novedosa técnica de liposucción ha recuperado el six pack tan deseado", comentan desde la clínica en la que se ha operado.

Eso sí, las críticas no se han hecho esperar y hay quien no entiende que no tenga tiempo de ir al gimnasio y lo llaman "la ley del mínimo esfuerzo", además, ya hay quienes lo comparan con Leticia Sabater asegurando que el resultado es "horrible".

Ha confesado que los primeros días tras la intervención sintió ligeras molestias, pero ya está recuperado y presume de abdomen marcadísimo y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja. "Todo mi entorno está super contento porque me ven a mi feliz y ven que el resultado ha sido muy bueno", zanja, así que... que digan lo que quieran, que a él le encanta.

