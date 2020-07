La cantante ha puesto fin al encierro tras cuatro meses de confinamiento.

Los retoques estéticos de Isabel Pantoja: botox, vitaminas e hilos tensores.

La cantante ha viajado desde su querida Cantora, en Cádiz, para acudir a su clínica estética de confianza en Sevilla. Esta es su primera salida desde que se proclamase el estado de alarma por el que se confinó en su casa y en el que ha permanecido encerrada durante cuatro meses. Isabel Pantoja se ha dejado ver en la famosa clínica, posando para sus cámaras, a su entrada, donde le han tomado la temperatura, ha utilizado gel desinfectante y, por supuesto, no se ha quitado la mascarilla. Allí ha hablado con las profesionales de la clínica para comentarle sus intenciones y le han aconsejado sobre los mejores tratamientos para lograr el resultado deseado.

Según apunta 'Socialité', los tratamientos escogidos habrían sido retoques de rejuvenecimiento, tres en concreto: inyección de botox para las arrugas, una hidratación para su piel con vitaminas e hilos tensores para realzar su mirada.

La cantante ha posado para la clínica con un 'look' muy renovado: Luciendo tipazo y bronceado aún de la isla, con coleta, maxi gafas de sol oscuras y un mono estampado de colores muy veraniego. Además, tal y como apunta el programa, Isabel podría haber llegado a un acuerdo con la clínica para que los tratamientos le hayan salido gratis a cambio de dejarse fotografiar para dar publicidad al centro.

La próxima aparición pública oficial de Isabel Pantoja se prevé que sea en septiembre, con motivo del arranque del programa 'Idol kids'. No obstante, es probable que mucho antes, concretamente el 2 de agosto, la cantante celebe, como ya es tradición, su cumpleaños.

