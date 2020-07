Violeta y Fabio vuelven a una isla para celebrar su primer año juntos

Violeta y Fabio están pasando unos días de vacaciones en Islas Baleares.

La pareja se conoció durante su paso por 'Supervivientes', cuando la joven aún salía con Julen.

Se conocieron hace un año y tres meses, pero fue un día como hoy, hace justo un año, cuando Fabio pidió oficialmente a Violeta Mangriñán que se convirtiera en su novia: "Quiero preguntarte, así como un niño de 14 años, si quieres ser mi novia", le decía en pleno directo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' después de enamorarse en 'Supervivientes', y ella, con la baba fuera, contestaba con un rotundo: "Sí, quiero". Entonces se fundían en un abrazo que dura hasta hoy, contra todo pronóstico. Hay quien no daba un duro por esta pareja y ahí están, demostrando que lo suyo va en serio y ya llevan un año de relación, viven juntos y hasta tienen una perrita... Así que para celebrarlo, Violeta y Fabio disfrutan de su aniversario como no podía ser de otra manera, en una isla. Esta vez es una isla española y es que están pasando unas vacaciones en Formentera, pero aunque no sea Honduras, se comen a besos igual.

Ambos han utilizado las redes sociales para dedicarse mensajes de cariño y celebrar así que su amor ya dura un año y están dispuestos a que sea toda una vida. "Te amo como nunca he amado y como nunca amaré a nadie, junto a Canela sois lo más bonito que me ha pasado", le escribe Violeta a su chico en un bonito vídeo en el que Fabio todavía duerme. ¿Qué habrá pensado al despertar y ver esta romántica declaración de amor?

¡Enhorabuena, pareja, a por muchos años más!

