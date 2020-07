Alejandra Rubio no atraviesa un buen momento con Tassio de la Vega

Alejandra Rubio y Tassio se escapaban a Ibiza hace unas semanas, donde nos dejaron imágenes comiéndose a besos.

La "pareja" ha protagonizado una discusión en el aeropuerto a su regreso de la isla.

Alejandra Rubio ha comenzado, este domingo, con semblante serio su intervención en 'Viva la vida', donde colabora, y el motivo no era otro que su mal momento con Tassio de la Vega. Tal y como han destapado algunos de sus compañeros del programa, la joven podría haber puesto fin a su relación con el arquitecto, aunque ella ha dejado claro que "no tengo que romper con nadie porque no es mi pareja" y es que si en algo ha insistido es en no ponerle etiquetas a lo suyo con Tassio. Según José Antonio Avilés, la pareja habría discutido en el aeropuerto, tanto que Tassio se habría marchado entre lágrimas, algo que Alejandra desmiente por completo: "Hemos discutido, eso es verdad, pero son cosas que pasan".

La joven ha dejado muy claro que ella está muy feliz y que vive un buen momento pese a todo. "Pasan cosas pero como en todas partes", ha confesado. Pero parece que lo suyo con Tassio prende de un hilo, porque Alejandra tenía pensado volver a Ibiza después de sus días de trabajo y ahora "no voy a ir".

telecinco

Parecía que Alejandra había recuperado la ilusión tras su ruptura con Álvaro Lobo pero su nueva "relación", por llamarla de alguna manera, está ahora contra las cuerdas. ¿Han roto definitivamente? ¿Es solo una crisis que lejos de separarles afianzará aún más su historia? Está por ver... De momento, José Antonio Avilés, apunta a que la crisis es una cuestión de celos, aunque no queda muy claro por parte de quien.

