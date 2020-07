La bloguera acaba de mudarse a Madrid tras años viviendo en Valencia por la nueva aventura laboral de su marido, Ezequiel Garay.

Quizá te hayas preguntado cómo hacen los 'influencers' para conseguir fotones de infarto en sus redes sociales, o quizá seas de esos que aunque no llegues a miles de 'followers' también tenga que repetir la instantánea 14354 veces antes de lograr el resultado deseado. Esta vez no sabemos si Tamara Gorro ha tenido que repetirla tantas veces (aunque seguro que más de una) pero la que ha liado para conseguir su último fotón es digno de contar. La historia ha sido de lo más divertida y una vez más ha conseguido conquistar a sus seguidores, tanto por el resultado como por la previa...

Tamara está de vacaciones con sus amigos y su chico, Ezequiel Garay, sin sus hijos, en Ibiza, y allí ha querido cumplir un reto: Sacarse una de las fotos que más deseaba pese a tener miedo al proceso. ¿El motivo? Se trataba de una foto en pleno mar, y claro, a Tamara parece darle algo de miedo... Pero lo ha logrado, se ha sumergido en el mar, sin hacer pie, y se ha tomado la foto... El resultado, desde luego, de 10.

"🌊DÍA 1🌊 Reto superado: meterme bajo el agua cubriendo, jamás lo había hecho.

Mereció la pena, ¿verdad?", comenta Tamara en sus redes sociales. "Esto lo hago por vosotros, familia virtual", porque a la bloguera se le ha antojado tener esta imagen en su perfil social de Instagram y ha hecho todo lo posible por conseguirlo.

A seguir disfrutando de las vacaciones y, oye, a seguir superando retos, que no está nada mal eso de hacer frente a los miedos, aunque sea por una foto de Instagram.

