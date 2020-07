Sofía Suescun sufrió un fuerte robo en su casa hace una semana y media.

Cristian alucinó al enterarse: "Hasta el último duro me van a devolver"

Sufrir un robo en casa no es nada agradable, y quien lo haya tenido, o lo haya vivido de cerca, lo sabrá. Estos días, Sofía Suescun está viviendo, por esto precisamente, su particular pesadilla tras haberse ido de vacaciones unos días con su novio, Kiko Jiménez, y, al volver a casa, encontrarse con que se la habían desvalijado. La ex gran hermana perdió todos sus bolsos, vio todo su ático patas arriba y echó en falta su coche y unos 10.000 euros en efectivo, que resultaron ser de su hermano, Cristian, y que acaba de enterarse de todo tras salir de 'La casa fuerte'.

El joven y su madre aún no tenían conciencia de lo que había ocurrido por haber estado trabajando en el reality, y al enterarse a través de Jorge Javier Vázquez, sus reacciones fueron de lo más variopintas: Maite Galdeano alucinó y se llevó las manos a la cabeza mientras no paraba de repetir "qué miedo. Me muero", y a Cristian, aunque en un principio creyó que podía tratarse de una broma, le cambió la cara cuando vio al presentador tan serio dando tantos detalles: "No es ninguna banda organizada. Han sido dos chavales, que no sé siquiera si son mayores de edad", dijo el presentador. "Que no me entere yo quién ha sido. Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley", respondió Cristian muy nervioso.

"Mira que le dije que ni se le ocurriese irse a ningún sitio. Las salidas contadas: al plató y poco más", se lamentaba Maite, aunque no en esos momentos no podía echarle la culpa a su hija por haberse ido dos días a Ibiza, ya que el viaje fue un regalo por su cumpleaños. "Yo he visto fotos de cómo os han dejado la casa y...", le avisó Jorge Javier. "Y creo que también se llevaron un tanga tuyo, Maite", añadió Nagore Robles.

Así ha sido la reacción de @_MaiteGH16_ y Cristian al enterarse de que les han robado en casa durante su paso por el concurso 😔😫 https://t.co/iLEIKdLxkt #FinalLCF pic.twitter.com/94rwr6iNPH — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 19, 2020

Aún así, madre e hijo se quedaron mucho más tranquilos cuando supieron que los dos ladrones habían sido localizados y detenidos, y que aunque había aparecido todo lo material, parte de los 10.000 euros ya no se podría recuperar. "Hasta el último duro me van a devolver", amenazó Cristian.

Llamada en clave

Sin embargo, la situación se volvió aún más rocambolesca cuando Sofía llamó en directo para tranquilizar a su madre y su hermano... pero lo hizo en clave: "Ha sido bastante fuerte lo que ha pasado, pero estuvo Narciso presente en todo momento, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Todos los muertos hicieron sus funciones, los gatos también, por tanto podéis estar tranquilos". ¿Qué querría decir? Desde luego, parece que con esas palabras Maite y Cristian se quedaron mucho más tranquilos...

