Yola Berrocal contó que tuvo un romance con el presentador.

Joaquín ensalza el concurso que Yola ha hecho en 'La casa fuerte'.



'La casa fuerte' ya tiene pareja ganadora. Durante la final, que se celebró el domingo, Yola Berrocal y Leticia Sabater se convirtieron en las flamantes ganadoras de la primera edición del reality veraniego de Telecinco frente a Oriana Marzoli e Iván González. Tras la victoria, Joaquín Prat no ha querido pasar la oportunidad para hacer balance del concurso de las 'mocatrices' y criticar la actitud que Cristian Suescun ha tenido con Yola Berrocal en el concurso. Cabe recordar que, durante la estancia de Berrocal en el programa de televisión, la actriz confesó que había tenido un idilio con el presentador. Una afirmación que, lejos de desmentir, Prat no dudó en responder tajantemente reconociendo que se conocían desde hace mucho tiempo y que tenía que ser ella la encargada de contar la relación que les unió en el pasado.

Telecinco

"Han hecho un concurso positivo y me encantó que Iván y Oriana se lo tomaran con tanta deportividad", explicó Joaquín tras ver el vídeo de la victoria de Yola y Leticia. Tras esto, no ha dudado en criticar la actitud que el hijo de Maite Galdeano había tenido con Berrocal en el concurso: "Él me cae bien, pero no ha estado a la altura".

"Igual Cristian es tonto y se piensa que nosotros hemos visto que Yola le obliga a que le meta la mano debajo del biquini, o mandarle las llamas a través de Instagram, o esas erecciones que tenía con el masaje...", añadió.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha querido ensalzar el gran concurso que Yola ha hecho durante este mes y medio: "Ella ha abierto una carpeta con Cristian, Leticia y Yola planeaban en la habitación qué era lo próximo que iban a hacer, que si peluquería, consultorio, la cena, masajes... y la audiencia le ha dado sobresaliente".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.