Yola Berrocal y Leticia Sabater, ganadoras de 'La casa fuerte'.

Patricia Pardo, sustituta de Ana Rosa Quintana en la época estival, ha protagonizado un divertido comentario sobre el 'outfit' de la ganadoras del reality.



'La casa fuerte' sigue dando momentazos incluso cuando ya ha acabado, y es que la victoria de Yola Berrocal y Leticia Sabater en el reality no ha dejado indiferente a nadie. Las 'mocatrices' se impusieron, de este modo, a Iván González y Oriana Marzoli en la final del programa de televisión. Durante 'El programa de verano', no solo hemos podido ver el apoyo que Joaquín Prat ha brindado a su 'ex' Yola Berrocal, sino que también Patricia Pardo, sustituta de Ana Rosa Quintana en la época estival, ha protagonizado un divertido comentario sobre el 'outfit' de la ganadoras del reality veraniego de Telecinco.



Telecinco

La presentadora de televisión ha hecho una pausa en la mesa política del programa para hablar las ganadoras de 'La casa fuerte', y es que Pardo no sabía la cantidad que habían ganado las participantes: "No sé exactamente la cantidad que han ganado tras su victoria. Supongo que Joaquín Prat sabe ese dato y nos lo contará luego en el club social". Entonces ha sido cuando Pardo ha ido más allá y ha hecho un divertido comentario sobre la vestimenta de las conocidas cantantes.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Por cierto, iban muy conjuntadas las dos de rojo, ¿no?", aseguró la periodista, desatando las risas de todos los comentaristas de la mesa.

Veremos si finalmente Yola Berrocal acude a 'El programa del Verano' para reencontrarse con Joaquín Prat y aclarar, de una vez por todas, la relación que les unió en el pasado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.