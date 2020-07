Dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que Adara es cada vez más como una Kardashian: cada día está más potentorra. La ex gran hermana parece haber sentado la cabeza (de momento), con Rodri después de unas tortuosas relaciones con Pol Badía, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini, y este verano lo está utilizando para desconectar y cargar pilas... y lo que no son pilas, porque a más de uno y de una ha dejado boquiabierto con su último posado en bañador. Porque sí: Adara tiene un tipazo y está orgullosa de enseñarlo, y atención al modelito escogido... ¡no tiene desperdicio!

Adara es una forofa de las tendencias, y este bañador las tiene todas: tiro alto (muy alto), escote pronunciado con efecto push-up, cinturón... lo único que nos falla es la marca de la braguita del bikini anterior a la altura de la cadera, pero chica, nos apostamos lo que sea a que seguro que pocos se han fijado en eso con el impresionante cuerpo que se gasta aquí la amiga. ¡Y eso que ha tenido un bebé hace sólo un año y medio!

Los comentarios en la foto, desde luego, no se han hecho esperar: en menos de 24 horas ha conseguido 100.000 'likes' (y subiendo), y han sido muchos los famosos que le han dejado algún que otro mensajito: "Madre de dios!!!!! 😱🔥 Que tiemblen los Ángeles de Victoria's Secret!!!", le ha dicho el humorista e influencer Roi Sastre. "Oh que bonitas... las montañas del final", bromeaba Nyno Vargas, mientras su amiga Susana Megan le dedicaba un sencillo "Tía 🤩". Normal: ¡es que Adara es mucha Adara!

