Aunque el 2020 nos ha dado a todos una patada en la retaguardia, a Diego Matamoros le está convirtiendo en un hombre nuevo: el colaborador y empresario tiene varios proyectos entre manos de cara a otoño, ha pasado el coronavirus, se ha operado de los abdominales... ¡y se ha echado nueva novia! Todo está siendo estupendo y maravilloso entre él y Carla Barber: han forjado su amor a prueba de pandemias, han salido a cenar, a comer, unos días fuera, han pasado horas y horas hablando (y lo que no es hablar) en la soledad de sus casas... pero la cosa se ha puesto seria, y ha tocado ¡presentar a la novia a la matriarca!

Sí: Carla ya conocía, por ejemplo, al padre de Diego, Kiko Matamoros, y a su hermana Laura, pero aún faltaba un importante eslabón que salvar: su madre, Marian Flores. La mujer seguramente estaría ya al tanto de quién es Carla, pero dicen que las distancias cortas dicen mucho de una persona... y Diego aprovechó hace unos días la celebración de su cumpleaños con amigos y familiares para quitarse ese peso de encima... y ya sabemos cómo se han caído suegra y nuera: "Fue la primera vez que Carla conoció a mi familia. Estuvo todo el mundo súper a gusto: mi madre está encantada con ella, y yo estoy encantado con ella, que eso es lo más importante. No me podía imaginar llegar a este cumpleaños de esta forma, (así que) puedo decirlo: no puedo estar más feliz, y todo gracias a la persona que he conocido en este tiempo", ha contado Diego en su canal de MTMad.

Parece, así, que Carla ha pasado la prueba de fuego con la familia de Diego, sobre todo en una tan numerosa como la suya. De hecho, su cumpleaños lo tuvo que celebrar dos veces, una con su padre y otra con su madre (no pueden ni verse), y fue de lo más intenso: "Han sido unos días moviditos: he estado en la Warner, el domingo tuve comida familiar, el sábado estuvo mi padre en mi cumpleaños... sí, pude estar con él -y con Marta- en mi cumpleaños, que hacía muchos años que no lo pasaba con él. Se lo agradezco. Nos los pasamos muy bien", recordaba con una sonrisa en la boca. ¡Ay, quién le iba a decir a él que, tras su fatídica ruptura con Estela iba a volver a estar así en sólo unos meses! "Estoy súper feliz, acompañado creo de la mujer de mi vida", ha dicho. ¡Guau!

