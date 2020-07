Kiko Matamoros hace su confesión más íntima en 'Animales Nocturnos'.

Parece que el colaborador de 'Sálvame' no es tan guerrero como parece en televisión.

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores más guerreros de Telecinco. No obstante, gracias a 'Animales Nocturnos', programa presentado por Cristian Tárrega, hemos podido ver la otra cara del colaborador de televisión. El padre de Laura Matamoros acudió como invitado al 'late night' para atender las llamadas de los telespectadores. Eso sí, lo que nunca se hubiera imaginado es que la llamada que le iba a tocar responder le removiera tanto por dentro que hasta le hiciera confesar cómo es realmente en su vida. Y es que, a pesar de mostrarse muy polémico en 'Sálvame', su programa, parece que en el fondo es todo lo contrario. Muy atentos a sus palabras.

Tras responder la llamada, la espectadora del programa aseguró que Kiko Matamoros "es algo tímido". "Veo 'Sálvame' todos los días y creo que es tímido. Al menos, eso me parece", insistió la invitada. Pero, no todo quedó ahí. Y es que la sorpresa llegó cuando el colaborador tomó la palabra y reconoció que lo que dijo la espectadora era verdad: "Soy algo tímido, tiene razón".

Ante esta confesión íntima tan inesperada, Cristina Tárrega quiso continuar hablando del tema. Fue cuando el padre de Diego Matamoros añadió más a su confesión más personal: "A veces, los tímidos para vencer esa barrera nos proyectamos de una manera más abrupta que otros". Ya sabemos el motivo por el que Marta está tan enamorada del televisivo.

