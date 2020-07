Con un mini top de color lila y unos shorts en azul celeste, Lourdes Leon, la hija de Madonna, se paseó por las calles de Nueva York luciendo tipazo y tatuajes. La modelo, imagen del ‘feminist style’, ha hecho de la no depilación una causa social de igualdad de género y lleva las axilas con su pelo natural.

Así la vimos tomando un refrigerio y fumando un cigarrillo mientras se tomaba un descanso. Todo muy cool en Lourdes, pero se olvidó de ponerse la mascarilla en unas de las zonas epicentro de la pandemia en EE UU.

Lourdes, de 23 años, tiene un cuerpazo impresionante. La influencer, abanderada de la moda con acento feminista, se estiró y dejó a la vista sus axilas al natural, una de sus señas de identidad.

Agencia

La modelo y cantante lleva varios tatuajes; uno de ellos es Mercy (nombre de una de sus hermanas; otro es MOM (en su mano izquierda, en honor a su madre).

Agencia

Después del show que montó desperezándose en plena calle, presumiendo de retaguardia y tatoos y tras liarse un cigarrito (seguro que no era otra cosa), se fue con el espectáculo a otra parte.

Agencia

Por cierto, que el minibolso es muy mono (Prada mediante), pero si lo tienes que llevar todo en las manos. Y eso le pasó a la modelo, que hizo malabares para que no se le cayeran las cosas ¿qué necesidad tendría de llevar un bolso tan enano?



Agencia

La hija de Madonna combinó su bolsazo de color azul celeste con calcetines y short del mismo tono.

