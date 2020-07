Steisy se ha abierto en canal con Nuria Marín.

La ex tronista ha confesado el trastorno alimenticio que sufrió con tan solo 18 años.

Steisy ha tomado la decisión de abrirse en canal en 'El peso justo', presentado por Nuria Marín. Y es que, a pesar de que la conocemos desde hace mucho tiempo y conocemos muchos temas de su vida, la ex tronista nos ha sorprendido, una vez más, narrando una de las etapas más duras de su vida. Durante su entrevista con la ex presentadora de 'Cazamariposas', la ex superviviente ha narrado los problemas alimenticios que vivió cuando tan solo tenía 18 años. Una información que nos ha dejado con el corazón en un puño.

Telecinco

“Tuve anorexia de chica, pero nunca lo había contado. Era muy pequeña, tenía 18 años. Fue muy heavy, fue muy rápido”, confesó. “Nos dimos un gran susto, hice sufrir mucho a mi madre y dije: ‘pues no lo voy a ver más a hacer’. Y no me he vuelto a pesar. Pensé que si no lo hacía sería mejor. Era, o paraba, o caía muy rápido. Hay momentos de lucidez que tanto en los vicios, como en los problemas que dices: ‘o paro o me meto en una espiral de que no puedo salir’”, añadió.



Telecinco

Una situación muy dura que se unió al maltrato que sufrió por parte de una de sus ex parejas. “Si tú a eso le unes que yo había salido de un maltrato y que era incapaz de tomar una decisión por mí misma, la manera de sentirme poderosa empezó por no comer, porque si yo no comía, no adelgazaba, por lo que yo controlaba mi cuerpo, me sentía poderosa”, explicó.



Telecinco

“En cuestión de seis meses o ocho meses fue una burrada lo que adelgacé. Terminé mareándome, desmayándome. La última vez que me pesé en una báscula por mí misma ponía 42 kilos”, comentó.



