Susana Molina está disfrutando al máximo de su nueva etapa tras salir de 'La isla de las tentaciones'. Tras su ruptura con Gonzalo Montoya, al que conoció en 'GH 14', programa que ganó hace ya unos añitos, la murciana exprime el tiempo al máximo con sus seres queridos. La joven, que nos regala siempre vídeos con mucho contenido, se ha soltado el pelo jugando al 'Yo nunca' mientras se bebía un margarita con sus amigos, entre los cuales se encontraba la modelo Noelia López, con la que protagonizó el videoclip de una de las canciones de Omar Montes. Durante el juego, Molina ha hecho muchas confesiones... Pero, hay una que nos ha llamado especialmente la atención.

Telecinco

“Tengo la sensación de que no me conocéis del todo. Por eso, he querido grabar este vídeo con mis amigos jugando al 'Yo nunca', donde nada está preparado para que me conozcáis mejor. Tengo la sensación de que todo lo que os hago, al final, está muy preparado. Por eso, hoy os traigo este vídeo muy improvisado”, reflexionó antes de comenzar el juego con sus amigos en un chiringuito.

Telecinco

La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado de qué romance se avergüenza profundamente. Y, no, no es de Gonzalo Montoya, con el que estuvo siete años de su vida. Parece que la ex concursante de 'GH 14' ha tenido algún que otra tonteo 'online' del que no se siente especialmente orgullosa. “Yo nunca me he avergonzado de un romance cibernético”, dijo la propia Susana. A lo que no dudó en beber, afirmando que era cierto. Muy fuerte todo, vamos.

