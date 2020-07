Se pasan todo el día sin zapatos, 'asalvajados' y disfrutando de la naturaleza. ¿Se os ocurre algún plan mejor? Este verano, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han decidido no irse muy lejos de vacaciones, pero la verdad es que no les hace falta para desconectar de todo y de todos. La pareja alquiló una súper caravana para pasar unos días en la costa australiana junto a sus tres retoños: India Rose (8) y los mellizos Sasha y Tristan (6).

Y es que cuando decimos 'súper' no nos referimos solo a lo grande, también a lo lujosas que era la caravana porque aunque se puedan considerar unas vacaciones 'hippies', lo cierto es que a su 'choza sobre ruedas' no le faltaba ningún detalle: sofás de cuero, cocina completa, cama de matrimonio...



"Otros días increíbles en la costa australiana. Muchas gracias a @lotus_caravans por conectarnos con la mejor caravana del mercado! ¡Propiedad y hecho australiano, bestia absoluta!", ha escrito el el actor.

La familia, que ha estado acompañada por el hermano del actor, Liam, se lo ha pasado pipa practicando surf –el deporte favorito de los Hemsworth–, saltando como los canguros y viendo los atardeceres en la playa.

El actor, que ya cuenta con un torso de escándalo, aseguró que deberá aumentar masa muscular para interpretar a Hulk Hogan, el deportista de lucha libre, en su próxima película.

