Amaia Montero da la nota con su última foto con mascarilla

Desde todas partes se está pidiendo responsabilidad a los ciudadanos para mantener las medidas de higiene y para que todos utilicemos mascarillas. Sin embargo, siempre hay quien tiene que dar la nota en alguno de los extremos: o no la llevan... o se pasan tres pueblos, y aunque muchos de nuestros famosos están súper concienciados y prácticamente todos se han mostrado usándola en sus redes sociales, hay quienes, como Amaia Montero, han cruzado la línea y se han pasado de la raya con su último invento, que seguro no sabemos si es, pero desde luego incómodo tiene que ser un rato largo:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sí, la ex componente de 'La oreja de Van Gogh' no sólo se ha propuesto que todos sus seguidores la usen (y, por qué no, también sus 'haters', porque una cosa no quita la otra), así que para ello se ha hecho con una mascarilla industrial que parece sacada de una exposición sobre la II Guerra Mundial. Hay quienes han aplaudido este gesto para intentar concienciar, aunque las voces más críticas han salido a la palestra de las primeras: "¡¡Cuidado con las mascarillas de válvula!! La idea de la foto está genial y la intención es lo que cuenta, pero, please, vamos a usar mascarillas que además de protegernos a nosotros protejan a los demás", le ha dedicado una usuaria.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, tiene razón: las mascarillas con válvula filtran el aire que entra, pero no frenan la salida del coronavirus, así que, aunque nos protejamos a nosotros, no estamos protegiendo al resto de la población si, por casualidad, estuviéramos contagiados. Pero eso sí: sabemos que lo importante, al final, no es la foto, sino el mensaje para una población, y más concretamente la vasca, la de sus paisanos, que está en todas encuestas por ser la que menos utiliza la mascarilla de entre todos los españoles.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"TODO ES POCO", ha escrito Amaia, acompañándolo de hashtags como 'Yo no olvido a los muertos ni a sus familiares', 'Yo no olvido a toda la gente que lo ha superado pero que sólo ellos saben lo que han sufrido', 'Visto lo visto, me dan mucho más miedo las personas carentes de sentido común, solidaridad y empatía que el propio p*to bicho' y ' Si quieres jugar con tu vida, adelante, pero no juegues con las vidas de los demás'.

Special Summer Bañador amarillo Springfield 35,99 € 14,99 € COMPRAR Bolso Tote Asos 40,99 € 26,99 € COMPRAR Vestido largo estampado El Corte Inglés 24,99 € 49,99 € COMPRAR Sandalias de rafia La Redoute 59.99 € 37.99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.