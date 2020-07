¿Se está terminando el amor entre Kim Kardashian y Kanye West? Aunque ambos parecían estar hechos el uno para el otro, y así lo han demostrado en más de una ocasión en público, parece que en privado las cosas no son tan idílicas como nos hacen ver. La pareja, como todas, también tiene sus más y sus menos, y ahora que Kanye West ha decidido iniciar su carrera hacia la Casa Blanca, las cosas no están yendo precisamente como la seda: hace unos días, Kanye comenzaba a tuitear polémicas frases que podrían parecer algo erráticas, como que ha prohibido a su suegra, Kris Jenner, ver a sus hijos o que Kim intentó encerrarle en una clínica para enfermos mentales contra su voluntad.

Todo podría parecer una polémica más del estridente rapero, pero su problema es mucho más complicado: sufre de bipolaridad, un trastorno con el que a veces no es fácil lidiar, y eso lo sabe muy bien la propia Kim que, aunque lo ha intentado todo durante años, parece que ha llegado al límite de su paciencia ¡y ya estaría mirando abogados! Así lo ha contado una fuente cercana al medio 'Us Weekly', que además añade que si Kim no se ha divorciado antes ha sido por los cuatro hijos que tienen en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

Sin duda, una de las confesiones que ha hecho públicas Kanye en los últimos días que más habría dolido a Kim ha sido la de que estuvo a punto de abortar cuando se quedó embarazada de North porque él se lo propuso: "Tenía las pastillas en la mano. Casi mato a mi hija", llegó a decir casi llorando en su primer meeting político, en el que dejó claro que uno de sus ideales es que el aborto sea legal en EEUU, pero que se intentaría evitar por todos los medios, como dándole a la embarazada "un millón de dólares o algo así".

Kim ha emitido un comunicado

Tras ver la última polémica que envuelve a la familia más televisiva del mundo, Kim ha decidido hablar a través de un comunicado, en el que explica que convivir con una persona con una bipolaridad tan acusada como la de Kanye es muy complicado, que mucha gente no lo entiende porque no se habla lo suficiente de ello, que es difícil ayudar a una persona que no quiere que la ayuden y pide por favor que les dejen solucionar sus problemas en privado. ¿Conseguirán salvar este abismo o acabarán firmando los papeles?

