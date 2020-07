Cuando una persona tiene un cuerpazo, hay que reconocérselo, y a Joaquín Prat, desde 'El programa del verano', no le ha temblado el labio a la hora de hablar del tipazo de una de las colaboradoras/concursantes/chica reality más famosas de Telecinco: ¡Oriana Marzoli! Pues sí, parece que al presentador le parece que la venezolana está de muy buen ver, y ha ido más allá hablando de su retaguardia: "Oriana tiene buen culo", ha dicho justo después de decir que a él mismo le gustaría tener un culo de piedra, a pesar de que apenas tiene musculatura en las posaderas. Pero nosotros nos preguntamos: ¿en qué momento le ha dado por fijarse en el culo de Oriana?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tampoco es que sea complicado verle el culo a Oriana, ya que ella misma sabe que está estupenda, y es que lo suyo le cuesta a base de deporte y dieta. De hecho, hasta en más de una ocasión ha sido ella misma la que nos ha enseñado su 'workout' en el gimnasio para endurecer precisamente esa parte de su cuerpo, de la que parece estar súper orgullosa a razón de las veces que lo enseña en sus redes. Eso sí, tampoco es oro todo lo que reluce, porque sus tratamientos de belleza en las nalgas para mantenerlas duras y bien firmes también se ha hecho, que los hemos visto en Instagram...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las famosas de Telecinco le hacen tilín

No es la primera vez que Joaquín se fija en una colaboradora de su trabajo: hace poco, ya os contamos que su historia de ¿amor? con Yola Berrocal (que tuvieron allá por 2009) había salido a la luz a raíz de la participación de ella en 'La casa fuerte'. Aquello apenas duró unos meses, pero ambos tenían claro que si se hubieran conocido en otro momento, probablamente podrían haber estado juntos. Eso sí, a Joaquín tampoco le ha ido mal, porque está felizmente casado con su esposa, Yolanda, pero está claro que ojos tenemos todos y el culo de Oriana está para admirarlo...

Special Summer Bañador amarillo Springfield 35,99 € 14,99 € COMPRAR Bolso Tote Asos 40,99 € 26,99 € COMPRAR Vestido largo estampado El Corte Inglés 24,99 € 49,99 € COMPRAR Sandalias de rafia La Redoute 59.99 € 37.99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.