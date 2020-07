Los expertos en el mercado inmobiliario apuntaban que esta propiedad, con vistas al océano, es de un “increíble valor”. Situada en Hollywood Hills, tenía un precio de venta de 15,6 millones; pero Ariana debe de ser mucha Ariana negociando y logró una rebaja del 22% del importe. Eso, o que su pareja, el agente inmobiliario de Los Ángeles Dalton Gomez, le asesoró bien. La cantautora y actriz desembolsó 12,2 millones por este paraíso.

La estrella del pop, de 26, ha vivido en los últimos años en Beverly Hills. En 2018 rompió con Mac Miller y se refugió en Pete Davidson. Ese año la trágica muerte de Miller por sobredosis la sumió en una gran tristeza. Ahora vive un momento feliz junto al agente inmobiliario Dalton Gomez.

Realtor.com

Construida en 2018, la mansión, equipada con domótica, destaca por sus paredes de cristal, que inundan los espacios de luz natural; y sus amplios ventanales con vistas a las colinas y al océano Pacífico.

Realtor.com

El home-tour, con fotos de Realtor.com, es una aventura para la vista: cuatro dormitorios y cinco baños; cocina con office, comedor y una gran isla para la zona de cocinado. La suite principal cuenta con un vestidor, sala de baño, bañera y ducha. Sin olvidar el ‘wellness center’, la zona para invitados y la bodega, que alberga una colección de 300 botellas de vino.

Parece que Ariana también acaba de comprar otra casa en Santa Barbara, que fue propiedad de Elle DeGeneres y Portia di Rossi, y por la que habría pagado 5,9 millones de euros.



Piscina efecto cascada

Realtor.com

Increíble espectáculo para la vista, relajarse en esta piscina rodeada de colinas verdes. La piscina es de vaso desbordante, es decir, el agua rebosa por una de las paredes en cascada para crear el efecto óptico en el que la línea del agua se funde con el horizonte. En la foto izda., una visión general de la propiedad, con las inmensas cristaleras que cubren las fachadas.

Una suite bañada de luz

Realtor.com

Deslumbrante suite principal, ubicada en la última planta de la casa: cuenta con un pequeño salón, salida a la terraza, sala de baño y vestidor.

Salón abierto

Realtor.com

El salón, amplio y diáfano, está completamente abierto a la terraza, haciendo así también las veces de porche. Para la tapicería de los sofás se escogieron colores lisos y neutros.

Y minimal

Realtor.com

La casa, revestida de madera en muchas de sus paredes, es de estilo minimal muy urbano. La pared acristalada del fondo llena de luz natural este salón.

Una cocina de chef

Realtor.com

Cocina minimalista, con muebles de color avellana y una enorme isla para la zona de trabajo con fregadero integrado. La encimera de cuarzo es negra.



