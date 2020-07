Ricardo Rodríguez, marido de María Patiño, ha vuelto a cambiarse el 'look'.

¿Que opinará la presentadora de 'Socialité' de los cambios tan repentinos en el físico de su maridito?



Ya sabemos que el verano es temporada de cambios, pero nunca nos hubiéramos imaginado que una persona se pudiera hacer tanto en tan poco tiempo. Y es que el marido de María Patiño, Ricardo Rodríguez, lo ha vuelto a hacer. Si hace unas semana nos sorprendía cambiándose el color de la barba y rapándose prácticamente al cero, su barba ha vuelto a 'mutar'. Parece que el actor le ha cogido el gustillo a cambiar de 'look' cada semana. Y, a juzgar por su sonrisa en las fotos, a él le encanta. Pero, ¿Que opinará la presentadora de 'Socialité' de los cambios tan repentinos en el físico de su maridito?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En esta ocasión, el intérprete ha dejado a un lado el blanco y el rosa, para dar paso al azul pitufo. Y es que si algo está claro es que con ese color desapercibido no va a pasar. No obstante, él se muestra encantado con los resultados de su cambio de físico. "Cambia siempre, muta, transfórmate, reinvéntate, rompe la barrera de la comodidad", escribió junto a la llamativa imagen.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y, como era de esperar, la reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Pitufo coqueto", "No cambies, sé tu mismo y que tu sonrisa inunde siempre tu cara", "Pitufo gruñón", son solo algunos de los muchos comentarios que le han hecho. Hasta su mujer María Patiño parece que está encantada con esta nueva transformación por el 'like' que le ha dado a la foto.

Instagram

La pareja está igual de feliz que siempre. María y Ricardo se casaron en secreto en Sri Lanka, tras catorce años de relación, en un ceremonia de lo más exótica y discreta junto al mar. "Ha sido la boda que soñaba desde niña", confesó la periodista.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.