Toda la verdad para aclarar el enfado entre Anabel e Isa Pantoja

Nunca pensamos que dos primas tan bien avenidas como Isa Pantoja y Anabel Pantoja pudieran llegar a protagonizar una pelea familiar como lo están haciendo, pero sí: Isa Pantoja parece haber decidido que era el momento de poner a parir a su prima, y así lo hizo en una entrevista publicada este miércoles. La hija de la tonadillera le dedicó frases tan incendiarias, polémicas y, en definitiva, feas, como que se avergonzaba de Anabel o que se compadecía de su novio 'por todo lo que tenía que aguantar' con ella.

Anabel no daba crédito a las palabras de su prima, y así lo dejó claro en 'Sálvame': no entendía esa entrevista, porque aunque llevaban tiempo alejadas por sus respectivas vidas (Anabel vive en Canarias e Isa en Cádiz), consideraba que su relación era buena... pero parece que Chabelita se ha hartado de que su prima se haga viral en las redes con su salero y su poca vergüenza delante de una cámara (cosa que, desde QMD aplaudimos sin dudar, por cierto).

Las razones que pueden haber llevado a Isa a hacer esto públicamente se desconocen, porque cuando Anabel le preguntó, la hija de la tonadillera se limitó a decir que le habían preguntado, y ella había respondido con naturalidad, a pesar de saber que palabras como esas podían dolerle mucho a su prima. ¿Entonces?

Desde 'Sálvame' lo tienen claro: María Patiño y Belén Esteban creen que Isa es una desagradecida, y ha vendido a su prima con tal de ganar dinero "porque se ha quedado sin gente de la que hablar". Y María iba más allá: cree que Anabel ha sido la "moneda de cambio" para dar una entrevista que, centrada en enseñar su nueva casa por tercera vez, no tenía interés ninguno y resultaba repetitiva, por lo que Isa habría decidido pactar hablar un poco mal de Anabel para dar algún titular jugoso.

Isa, de momento, no ha dado más explicaciones, y Anabel sigue dolida: "Con una llamada se habría ahorrado toda la polémica", comentó, pero eso sí: a pesar de sus desavenencias familiares, no va a permitir que terceras personas, como Kiko Hernández, "metan mierda" entre su prima y ella: "Como veo que hoy vas a por mí, prefiero abandonar el programa. A mi familia no la toca ese, vamos", dijo muy enfadada mientras dejaba el plató para no volver. ¡Parece que tenemos bronca familiar para rato!

