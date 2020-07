Una semana más y fiel a nueetra cita con vosotros, queridos lectores, ya están aquí los momentos 'Tierra trágame' que protagonizan, muy a su pesar, algunos famosos. Y es que no se nos escapa ni un solo momento que las celebrities podían haberse ahorrado y que luego plasmamos en nuestro 'Horror de la semana'.

En esta ocasión encabeza esta sección Begoña Villacís y es que cuando veas la foto que vamos a mostrarte a continuación vas a querer que Iker Jiménez te lo explique.

Pero la vicealcaldesa de Madrid no es la única que hemos pillado en una pose de lo más extraña. Sigue leyendo.

Cuando Iker Jiménez vea esta foto, le dedica un ‘Cuarto milenio’ entero a Begoña Villacís. En serio, sea lo que sea que hagas en el gym: ¡para, que te va a reventar el gemelo!

Alguien tiene que encontrar de una vez la vacuna contra el coronavirus porque como tengamos que depender de que todo el mundo sepa usar la mascarilla... Drew Barrymore, por el amor de Dior, que así no se pone. Y otra cosa: ¿por qué lleva esa niña botas de agua con ese solazo? ¡Son más raras que ‘ET’!

Lo tenemos claro, ¿verdad? Los monarcas de Holanda son los más expresivos. Y eso está genial cuando toca un momento distendido, pero si no sobran motivos para reír... ¡A ver, que no podéis hacer llorar a la gente!

¿Por qué crees que Donald Trump mira así su mano?

a) Calcula si puede usarla como mascarilla.

b) Aprende a contar hasta cinco.

c) Ya no se fía ni de su mano derecha...



Se ve que Scarlett Johansson ha decidido ahorrarse unos dólares (debe andar ‘apretá’ este mes...) y limpiarse ella misma el coche. Y se ve que no lo hace muy a menudo, porque ¡vaya lío que se trae con la manguera aspiradora!

