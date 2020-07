Toda la verdad para aclarar el enfado entre Anabel e Isa Pantoja.

Isa Pantoja vuelve a televisión con sorpresa después de un año.

Es abrir la boca y dar que hablar. No hay paso que de Isa Pantoja que no suscite numerosos comentarios, pero esta vez las redes se han revolucionado pero bien... Chabelita ha compartido una romántica foto junto a su chico, Asraf Beno, sacada de la boda de su amiguísima Aneth, y el mensaje con el que ha acompañado a la instantánea ha dado mucho de qué hablar: "SPOILING OURSELVES💫 1 año y medio a tu lado y casi 2 desde que te conocí🦋 el año que viene me tendrás que ayudar. Pd; solo tú lo entenderás😅". ¿Qué significa eso de "el año que viene me tendrás que ayudar"? ¿Se trata de un juego de números ( 1 año y medio, casi 2... y el que viene... ¿serán 3 en casa?)? Madre mía, nos estamos poniendo muy nerviosos. Las teorías de sus seguidores son muchas, así que nos calmamos y os las contamos.

La primera de las teorías es que Isa está embarazada. No sería de extrañar, y es que la hija de la tonadillera ya ha confesado en alguna ocasión que le apetece mucho ser mamá junto a Asraf. ¿Estará esperando su segundo hijo? Bueno, la segunda teoría es que se avecina boda... Después de una, sale otra, igual cogió el ramo de Aneth y ale, ¡a casarse! Pero habrá que esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto.

La tercera teoría ha surgido tras la respuesta de Asraf a su comentario: "Ya queda menossss 🤎🤎🙌🏽 te amoooooooooooo cariii 🤎🚀🚀". Unas palabras e iconos que nos han hecho pensar... ¿Se mudan a Marruecos? Ella, desde luego, ya está practicando el idioma.

