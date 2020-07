Tamara Gorro y Ezequiel Garay se trasladan a vivir a Madrid.

El matrimonio afronta una nueva etapa de vida.



Tamara Gorro y Ezequiel Garay pasan sus vacaciones en Ibiza con unos amigos. Casi a diario salen a navegar y, uno de los días, la influencer, con un turbante, gafas de sol y un bikini blanco, se marcó un sensual baile en proa posando, claro, para sus redes. Tras el confinamiento, especialmente duro porque el contagio de Ezequiel les obligó a aislarse de sus hijos, Tamara está disfrutando del verano como se merece.



Después de estas vacaciones, Tamara y Ezequiel se instalarán en Madrid, pues Garay ha dejado Valencia, en cuyo equipo de fútbol jugaba.

Lo que está claro es que Tamara está disfrutando las vacaciones al máximo y como muestra, las fotos que te traemos a continuación. La guapa influencer no se cortó nada y lo dio todo al ritmo de la música.

Agencias

Tamara Gorro tiene 33 años y más de un millón de seguidores en su canal de YouTube ‘El gorro de Tamara’ y su página web.

Agencias

En sus redes sociales da muestra de su gran sentido del humor y la naturalidad con la que vive la fama. Y es que Tamara no es nada 'diva'.

Agencias

Pero que se ande con ojo JLo porque Tamara puede quitarle el puesto como se descuide.

Agencias

La influencer es madre de dos hijos: Shaila y Antonio, de cinco y tres años.

Agencias

El futbolista y la influencer llegaron al puerto con gorros y mascarillas, que luego se quitaron en el barco para disfrutar del sol y del mar.

