Menudo poderío maneja la diva de Barbados. La artista, de 32 años, acaba de lanzar Fenty Skin, una firma de cuidado facial con la que seguro que arrasa y ahora ha desembolsado este pastizal para disfrutar de esta mansión cuatro semanas. Además, la cantante ha tenido que depositar 900.000 euros de fianza, por si le da por jugar a ser estrella del rock y destrozar la casa...

La propiedad, situada en la exclusiva zona de los Hamptons (en el estado de Nueva York), es de estilo clásico y es espectacular. Con 825 metros cuadrados, hay sitio para llevar invitados: tiene cinco dormitorios y seis cuartos de baño. Y cuenta con piscina exterior, un cuidado y gigante jardín ¡y muelle privado para atracar varias embarcaciones!

Realtor.com

La mansión fue alquilada hace algunos años por el clan Kardashian. Si Rihanna acaba contenta con el casoplón, podría comprarlo por 9,8 millones de euros.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un paraíso



Realtor.com

A vista de pájaro, la casa tiene una situación privilegiada, con seguridad privada y embarcadero propio. Está rodeada de mucha vegetación para tener una intimidad total. ¿Se animará a componer después de cuatro años sin disco nuevo?

Mucha luz

Realtor.com

El salón está unido al comedor y tiene puertas que dan al jardín. Entra una preciosa luz natural que hace la estancia muy agradable.



De madera

Realtor.com

La cocina es sencilla, pero tiene una súper nevera para que Rihanna y sus ‘amiguis’ puedan llenarla de cervezas.



En tonos claros

Realtor.com

La habitación principal está llena de detalles: televisión, chimenea, rincón de lectura y alfombras para no enfriarse los pies.

¡Para verse bien!

Realtor.com

Una diva como Rihanna tiene que tener un espejo gigante en el baño para verse desde todos los ángulos. Además, hay ducha y bañera.



Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.