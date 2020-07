Fabio y Violeta llevan ya un año de relación.

La pareja se conoció en 'Supervivientes'.

La ex tronista ha revelado cuáles son sus posturas favoritas en la cama.

Si hace unas semana, Violeta nos asustaba desapareciendo de Instagram durante unos días, ahora la colaboradora de televisión vuelve a recuperar su sonrisa para traernos una de sus confesiones más personales. Tras celebrar su primer aniversario con Fabio, al que conoció en 'Superviviente', la ex tronista nos ha revelado detalles muy íntimos de su vida privada. La valenciana, que prometía a sus 'followers' que iba a ser igual de sincera que siempre, ha revelado a través de su canal de 'Mtmad', 'Ultravielota', cuál es su top 3 de posturas sexuales preferidas en la cama.

“Top 3 de posturas sexuales… Es que me gustan todas… Para mí el sexo es una de las mejores cosas que hay porque mira, es gratis y no engorda, al revés, adelgaza. Yo me lo gozo mucho”, confesó. “Me encanta estar arriba pero del revés, dándole la espalda a mi pareja. Lo malo es que si me pongo así no aguanto ni dos segundos en…”, expresó, muy sincera.

Mediaset

“A mí me gusta estar arriba siempre. Una de mis posturas favoritas es la ranita. Es cuando me pongo encima del chico, en este caso Fabio, con las piernas abiertas, como una ranita”, contó Violeta. En último lugar, la ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha desvelado cuál es su tercera postura sexual preferida: “A cuatro patas. Lo que pasa es que así tampoco aguanto. Pero la suerte que tengo es que soy multiorgásmica”.



