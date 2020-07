Joaquín Prat vuelve a sacar la cara por Yola Berrocal.

El presentador ha criticado duramente la actitud de Cristian Suescun con ella.

'La casa fuerte' ha llegado ya al final con la emisión del debate final del reality el pasado domingo, un programa que nos ha dado grandes momentazos que no han dejado indiferente a nadie. Yola Berrocal, más fuerte y segura que nunca, se enfrentó duramente a Cristian Suescun, participante con el que mantuvo una especie de 'relación' en el programa de televisión. Un tonteo de lo más comentado. Tras ver un repaso de su historia en el concurso, Joaquín Prat, una vez más, ha sacado la cara por la modelo. Y es que cabe destacar que el periodista y la actriz mantuvieron un 'affaire'.

La Casa Fuerte

Durante la emisión del último programa de 'La casa fuerte', Cristian sorprendió a todos pidiendo perdón a Yola Berrocal por sus duras palabras en el reality sobre la 'mocatriz'. Unas disculpas que Berrocal no aceptó tras ver los episodios más bochornosos de su tormentosa 'relación' con el hijo de Maite Galdeano.

Tras recopilar esos momentos en el club social de 'El programa del verano', Joaquín Prat volvió a sacar la cara por Yola: "Lo que no puedes hacer es intentar dejar por los suelos a Yola". Además, el presentador le ha lanzado un duro zasca al hermano de Sofía Suescun. "Has intentado negar la evidencia. Ha querido dejar que Yola es una aprovechada", aseguró.

Al terminar de ver las imágenes del concurso, el presentador de televisión fue más allá contra Suescun: "El que toca el peluche no es Yola, la mano que va al pan es la de Cristian". ¿Acudirá Yola al programa para dar las gracias a Joaquín por su defensa?

