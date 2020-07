Los astros nos confirman con qué hijo se lleva mejor Maite Galdeano

Maite ha hablado abiertamente de sus preferencias respecto a sus hijos

Desde que Maite Galdeano y Sofía Suescun aparecieron en la pequeña pantalla concursando en 'Gran Hermano' han pasado muchas cosas. Ambas se han convertido en grandes personajes televisivos, una posición que ha hecho que estén muy presentes en los programas de televisión. A raíz de esto, el hijo de Maite, Cristian Suescun, también comenzó a hacerse conocido. Mucho se ha hablado de la relación que la ex concursante de 'La casa fuerte' mantiene con sus dos hijos y la predilección que siente hacia Sofía. Ahora, los astros nos confirman qué tipo de relación tiene con cada uno de ellos y si existe algún favorito.



Instagram

Maite Galdeano, como ella misma ha reconocido en más de una ocasión, es Tauro. Esto hace que sea una persona muy posesiva y partidaria de controlarlo todo, tomando decisiones sin consultar en algunas ocasiones. Esta característica hace que pueda tener fuertes desencuentros con Cristian, que es Virgo, debido a que a las personas con este signo del zodiaco no les gusta ser controladas.

Esto es algo que hemos podido apreciar en 'La casa fuerte' en varias ocasiones como, por ejemplo, cuando Maite intentaba decirle a su hijo lo que debía hacer con la relación que tenía con Yola Berrocal. Una actitud que no gustaba nada a Cristian y que provocó que estallase en varias ocasiones.

Telecinco

Por otro lado, el signo de Maite Galdeano parece tener una mayor compatibilidad con el de Sofía Suescun, que es Cáncer. Ambos se complementan muy bien, ya que Cáncer aporta a Tauro un pensamiento más práctico para evitar que realice acciones de manera impulsiva. De hecho, esto es algo que, en muchas ocasiones, se ha dejado ver en televisión, ya que cuando ambas aparecieron en televisión eran muchos los comentarios que existían acerca de que Sofía "parecía la madre". Un sentimiento que ella ha sentido algunas veces y que ha reconocido.



