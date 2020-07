Sophie Turner ha dado a luz a una niña a la que han llamado Willa.

Joe Jonas y la actriz se dieron el 'sí, quiero' hace un año en una romántica boda en Francia.

en una romántica boda en Francia. La noticia del embarazó saltó el pasado mes de febrero aunque la pareja prefería mantenerlo en secreto y no confirmarlo.

¡Tenemos nueva 'baby celebrity' en Hollywood! Hace solo unos días, el pasado 22 de julio, en un hospital de Los Ángeles, a los 24 años, Sophie Turner daba a luz a su primera hija en común con su marido Joe Jonas según publicaba la web TMZ. En este portal se desvelaba también el nombre elegido por el cantante y la protagonista de 'Juego de Tronos' para la pequeña a la que han llamado Willa. Una feliz noticia que era confirmada además por los propios protagonistas a través de un comunicado publicado en la revista People que rezaba así: “Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé”.

Aunque el matrimonio prefirió no confirmar la noticia del embarazo, Sophie Turner no lo ha escondido en ningún momento y así hemos podido ver cómo la tripita de la intérprete había crecido. Sólo dos días antes del nacimiento del bebé, la pareja disfrutó de una jornada con amigos al aire libre en un parque de Los Ángeles, la ciudad donde residen. Así pudimos ver, protegida con mascarilla, a Sophie Turner marcando embarazo de lo más sexy dos días antes de dar a luz.

Por ahora, Joe y Sophie no han compartido ninguna imagen del bebé, ni tampoco han explicado el origen del nombre que le han puesto a la niña. Pero no ha hecho falta porque los fans de 'Juego de Tronos', donde la actriz da vida a Sansa Stark, creen que la pareja habría elegido Willa porque así se llamaba un personaje secundario de la tercera temporada de la serie, una sirviente de la familia Stark.

Sea el motivo por el que el matrimonio ha elegido el nombre de Willa, lo cierto es que la pequeña se convertirá en la compañera de juegos perfecta para sus primas Valentina y Alena, hijas de Kevin Jonas, el hermano mayor de Joe. Ahora solo queda que el Nick, el tercero de los hermanos Jonas, se anime también a estrenarse como padre junto a su famosísima mujer, la actriz india Priyanka Chopra, que ya confesó sus ganas de tener un bebé.

