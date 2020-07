El 14 de junio de 2019, Carla y Cholo se casaron en una ceremonia íntima en Buenos Aires.

La modelo declaró, tras el nacimiento de su segunda hija, que con dos hijas se plantaba.

Estaban deseando poner un pie en la playa. Por eso, Diego 'Cholo' Simeone y Carla Pereyra no esperaron ni un sólo día tras finalizar la Liga para marcharse de vacaciones con sus niñas, Francesca, de cuatro años, y Valentina, de uno. No necesitaron ni sacar billetes, porque aterrizaron en Cerdeña en avión privado. Y nada más poner un pie en el hotel, bañadores y ¡a la arena!

Simeone, que lo mires por donde lo mires es perfecto, disfrutó de un refrescante baño junto a sus chicas e incluso cogió cubo y pala para jugar con ellas. ¡Nos pedimos uno igual! El entrenador del Atlético de Madrid volverá en breve a los entrenamientos con su equipo que todavía tiene que jugar los partidos de Champions, por eso lo dio todo junto a sus chicas.

Diego, con una sonrisa de oreja a oreja, no dudó en inmortalizar la jornada familiar en la playa. A la hija mayor del matrimonio le encantan las princesas Disney, sobre todo Elsa. La pequeña llevaba un bikini con la imagen de la protagonista de 'Frozen'.

El deportista disfrutó de un refrescante chapuzón junto a su hija mayor, Francesca, que parecía más valiente que su padre a la hora de entrar en el agua.

A diferencia de su hermana y su madre, Valentina llevaba bañador. Un original traje de baño con flores rosa y lazo negro en el pecho. "Felicitá", escribía Carla en sus redes junto a una foto de toda la familia.

