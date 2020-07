Álex Casademunt se sinceró como nunca el pasado domingo en 'El trono de sensaciones', presentado por Jordi Anjauma, en '8TV'.

En su entrevista, el cantante ha asegurado que no se sintieron bien pagados.

'Operación Triunfo 1' fue un auténtico revuelo en España. Los concursantes de aquella edición memorable del reality vieron sus vidas totalmente cambiadas tras la salida de la conocida academia. En este sentido, Álex Casademunt se sinceró como nunca el pasado domingo en 'El trono de sensaciones', presentado por Jordi Anjauma, en '8TV', sobre las luces y sombras que vivió en la primera edición del talent show. En su conversación con Jordi, el catalán reconoció que no se sintieron bien pagados: "Te regalaban una maleta Roncato para que se viera bien, pero del contrato millonario que estaba firmado por detrás no veíamos ni un céntimo".

"A nosotros nos faltó muchísimo dinero en publicad y todo. En el pastel nos tocaba 2000 pero nos llevábamos 200, faltaba mucho dinero", añadió el cantante. Además, aseguró que no todos habían recibido las mismas oportunidades. "No he tenido las mismas oportunidades en 'OT', nunca he sacado disco en solitario como otros", se quejó el ex concursante.

En cuanto a la labor de Carlos Lozano como presentador, el intérprete no dudó en alabarlo. "Carlos Lozano cuando volvió a España se la sudaba todo. Pero, tienen que tener memoria. Carlos Lozano ha sido muy grande y hay algunos presentadores que tienen que lavarse la boca para hablar de él", afirmó.

Pero, si hay un tema polémico después de que terminará 'OT', fue la autoría de 'Mi música es tu voz', el lema de la primera edición del talent. “El auténtico creador, para mí, de la melodía es Naím Thomas. Juan Camus era el veterano y escribió estrofas. Alejandro Abad se aprovechó de todo”, concluyó.



