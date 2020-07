Estela Grande estrena glúteos tras someterse a un nuevo retoque estético.

La ex pareja de Diego Matamoros se ha sometido a una sesión de presoterapia.

Estela Grande ha vuelto a hacerse un nuevo retoquito estético. Después de pasar por el quirófano para operarse la nariz, esta vez, la ex mujer de Diego Matamoros ha querido estrenar 'culo nuevo'. Y es que la ex concursante de 'Gran Hermano VIP 7' ha acudido a una clínica para someterse a varios tratamientos que le ayudaran a verse aún mejor. A través de su canal de 'Mtmad', 'Sigue mi Estela', la modelo ha querido hacer participes a todos sus 'followers' de todo el proceso que ha tenido que seguir para acabar con la grasa de la zona del culo, elevarlo y conseguir más firmeza.

"Quiero que me hagan algo en el culito, he venido para que me hagan una valoración", explicó nada más empezar el vídeo. “Más que retención de líquidos y celulitis tengo mala circulación, quieren que me hagan algo en el culito. Yo hago sentadillas pero quiero que me ayuden a reafirmarlo de alguna manera”, le comentó a su especialista.

Pero, ¿qué tratamientos se ha hecho Estela? Pues bien, para elevarse los glúteos, la joven se ha sometido a una novedosa técnica de calor y modelación. “Me voy a poner el culito en la nuca, cuanto más terso esté mejor, eso es lo que me preocupa. Esto me va a ayudar mogollón. Lo he hecho por salud y por estética también”, bromeó. Y, a juzgar por la sonrisa que mostraba, parece que Estela está muy feliz con el resultado de su nuevo trasero.

Telecinco

Pero, esto no fue todo. Para conseguir un mejor resultado, Estela se ha sometido también a una sesión de presoterapia, con el objetivo de drenar todos los líquidos que la modelo retiene en su cuerpo y que le provocan algunos problemas de circulación. Vamos que se ha hecho un completo.

