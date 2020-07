Susana Molina aclara cuál es su situación sentimental actual.

Desde que rompió con Gonzalo, Molina no ha presentado a ninguna pareja oficial.

'La isla de las tentaciones' cambió la vida por completo de Susana Molina. Fue en el programa de Telecinco donde la ganadora de 'Gran Hermano 14' tomó la drástica decisión de dejar su relación relación con Gonzalo Montoya, al que conoció en la casa de Guadalix de la Sierra, para emprender un nuevo camino sola. Tras esa difícil final en la República Dominica, en la que las lágrimas fueron las auténticas protagonistas, Molina dejó Sevilla, donde vivía con Montoya, para mudarse a Madrid. Pero, ¿cuál es la actual situación sentimental de Susana? Ella misma nos lo aclara en su canal de 'Mtmad'.

La murciana ha contado a sus seguidores que no tiene pareja. “Soy bastante enamoradiza y me ilusiono con bastante facilidad, pero que me llegue a gustar alguien de verdad es súper complicado”, explicó. Además, matizó que no era el momento de enamorarse. “Aunque llegase el hombre de mi vida ahora mismo, yo estaría bastante reacia y no funcionaría por eso. Creo que no es el momento”, dijo.

Susana Molina Instagram

“En el momento que veo que alguien empieza a gustarme un poquito más de la cuenta empiezo a sacar fallos de donde no hay, pero para que no me termine gustando”, concretó, muy sincera.

La ex concursante de ‘Gran Hermano’ confesó que está disfrutando mucho de su etapa de soltería: “Me estoy enamorando de mí, que me hacía falta y por eso no me apetece ahora enamorarme de alguien”. “Estoy en un momento que me apetece muchísimo disfrutar de estar sola, de mis amigas. No es que en pareja esté mal, pero cuando estoy enamorada, cuando me gusta alguien, tengo una sensación de inestabilidad y de inseguridad que no me apetece nada”, concluyó.

