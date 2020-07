Emily Ratajkowski da una lección de civismo mientras pasea por las calles de Nueva York

La modelo no duda en hacer lo que sea por su mascota

La modelo estadounidense, Emily Ratajkowski, se ha convertido en una de las 'influencers' con más seguidores de Instagram. En su perfil, es común ver fotografías de ella posando de manera sensual ante la cámara, donde intenta cuidar cada detalle para que sea perfecta. Pero más allá de todo, Emily Ratajkowski, también se caracteriza por se una amante de los animales. En concreto, de su perro, con el que es común verle posando en sus redes sociales. Sin duda, ella tiene claro que tener una mascota implica aceptar muchas responsabilidades y no duda en hacerlo todo de la manera más correcta.

Gtres

Mientras paseaba por las calles de Nueva York junto a una amiga y su perro, la modelo ha sido fotografiada realizando un gesto ejemplar para contribuir con la ciudad. Mientras caminaban por las calles de esta ciudad estadounidense, Emily Ratajkowski ha tenido que detenerse para recoger los excrementos de su perro. Para ello, ha sacado una de las bolsitas que tenía atadas a la correa de su mascota.

Gtres

Una acción que, sin duda, deberían realizar todas las personas que salen con sus animales a la calle pero que no siempre se hace. Además, todo ello sin perder su estilo y elegancia y es que, incluso recogiendo las heces de su perro la modelo seguía causando sensación con su vestido midi de flores y sus zapatillas blancas deportivas.

