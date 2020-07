¡Espectacular Ireland Baldwin en las playas californianas de Malibú! Y es que se nota que la chica ha heredado los mejores genes de sus padres, los sex symbols de los 90, Kim Basinger y Alec Baldwin. Luciendo tattoos y con un traje de baño rosa chicle, la modelo lució cuerpazo en la playa. Y eso que no terminamos de entender ese coletero rojo que no le pega ni con cola con el color del bañador. Si no fuera tan mona, no se lo perdonábamos.



Tras darse un chapuzón, la influencer se dispuso a tumbarse al sol de una manera un tanto raruna... ¿O es que pretendía hacer flexiones?

Agencias

En fin, cosas de modelos... Y una manera entre baños de mar y de sol de esperar a que bajara a la playa su novio.

Agencias

La modelo mantiene un relación desde 2018 con el guapísimo músico de pop Corey Harper, al que nos hubiera gustado ver a su lado... porque ella nos parece monísima, pero él, con sus 25 añitos también es un regalo para la vista.

Pero él se hizo esperar porque nosotros no lo vimos, así que nos quedamos con las ganas.

Un espléndido regalo

Agencias

Ireland, de 24 años, no puede negar la potente genética que ha heredado de sus famosísimos padres, Kim Basinger y Alec Baldwin. La chica no puede negar que es un clon de su estupenda madre. Un espléndido regalo de la naturaleza ¡así cualquiera!

