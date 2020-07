Demi Lovato y Max Ehrich derrochan amor en Beverly Hills

La pareja ha sido vista por primera vez tras anunciar su compromiso

Tras pasar por un periodo complicado en su vida, parece que la cantante, Demi Lovato, ha conseguido encontrar la felicidad y estabilidad junto al actor, Max Ehrich. La pareja derrocha amor allá por donde pisa y cada día se les puede ver más unidos. De hecho, hace pocos días, anunciaban a través de sus redes sociales que se habían comprometido después de estar cinco meses saliendo como pareja. Sin duda, una gran noticia y es que, ¡se aproxima nueva boda de celebrities próximamente! Un acontecimiento que promete ser muy especial.

La pareja ha sido vista, por primera vez desde que anunciaron su compromiso, mientras paseaban de la mano por Beverly Hills. Ella llevaba unos vaqueros de tiro alto holgado con una camiseta bicolor en la que se podía leer 'Ozzy Osborne'. Sin duda, un atuendo que combinaba a la perfección con el de Max Ehrich que optaba por unos vaqueros y una camiseta de manga corta negra.

Ambos se encontraban en una actitud muy cariñosa dándose numerosos abrazos. Además, han querido respetar las medidas de seguridad instaladas debido a la pandemia y decidían darse pequeños besos pero siempre con la mascarilla puesta.

Es tal su felicidad que no han dudado, incluso, en posar para los fotógrafos al darse cuenta de su presencia. Un momento que Demi Lovato ha aprovechado para volver a mostrar el espectacular anillo que el actor le regaló en su pedida.

