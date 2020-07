Ed Sheeran lleva desaparecido de las redes sociales desde el pasado mes de diciembre. El cantante ha llegado a lo más alto en el pop internacional, sin embargo, a finales de 2019 decidió hacer un parón profesional para vivir la vida.

Y es que tras años de concierto en concierto, viajando constantemente y durmiendo en hoteles diferentescada día, el cantante británico no pudo con la presión y este tipo de vida y ha querido disfrutar de sus seres queridos, en especial su mujer.

"Llevo sin parar desde 2017, así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir" escribió en sus redes sociales para justificar que no iba a hacer más apariciones en ellas durante un tiempo.

Ahora, tras más de medio año sin aparecer en medios, ha regresado al punto mediático tras conceder una entrevista al diario The Sun.

En ella ha hablado con total sinceridad y ha revelado el infierno que vivió por culpa de sus adicciones. Y es que cuánto más éxito y fama internacional obtenía gracias a sus canciones, él luchaba contra la presión que le suponía todo eso y le dio comer y beber hasta vomitar.

Fue su mujer, Cherry, la que le sacó de esa espiral y ahora ha dejado atrás esa oscura etapa. En la entrevista explica que se sintió muy identificado con Elton John cuando leyó su autobiografía 'Yo. Elton John'."Estoy leyendo el libro de Elton John y hay muchas cosas que él hizo que yo también hago. Él decía: ‘Me iba a comer un helado y comía cuatro postres hasta que lo vomitaba’, y yo decía: ‘Lo he hecho antes" revelaba Ed.



Ahora Sheeran ha aprendido a vivir con más moderación y todo gracias a Cherry, con la que se deshace en halagos. "Creo que cosas como el azúcar, los dulces, la comida basura, la cocaína, el alcohol... Te hacen sentir bien cuando las tomas, pero es lo peor que puedes hacer por ti. Las adicciones son muy difíciles de controlar, pero la clave está en la moderación" reflexiona el británico.



Sobre su retiro, el cantante ha contado que "una de las cosas importantes en la industria es saber no solo cuándo darse un respiro uno mismo, sino también dar al público un descanso". Así ha contado que durante estos meses se ha dedicado entre otras cosas a pintar, aunque no podremos ver sus obras porque tal y como asegura: "No vendo mi arte. Me encanta hacerlo. Nadie más necesita juzgarme".

