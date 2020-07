Alba Díaz se marca un topless de lo más sensual

Desde que el pasado mayo, Alba Díaz posara por primera vez en bikini este año en la finca de su padre en Sevilla donde pasó el confinamiento, su Instagram ha sido un no parar de fotos veraniegas y posados en lo que parecía unas vacaciones continuas.

Y es que los trajes de baño han sido protagonistas de las muchísimas imágenes que Alba comparte en su perfil de esta red social. Sin embargo sus verdaderas vacaciones comenzaron hace unos días en Ibiza, aunque luego viajó hasta la región de Comporta en Portugal, donde ha disfrutado de aquel paraíso junto a su madre, la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

Precisamente en la isla pituisa compartió numerosas imágenes en las que podemos ver a la joven disfrutar de los mágicos lugares que ofrece. Además, ha salido a navegar en numerosas ocasiones y no dudó en hacerse unas fotos sin parte de arriba del bikini.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La primera de esa sesión en la que la vemos con un pantalón amarillo de pata ancha la compartió el 17 de julio y la imagen rápidamente entusiasmó a sus numerosos fans y a día de hoy alcanza casi 10.000 me gusta.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, días más tarde, ha querido compartir otra de ese momento, pero desde otra perspectiva. En esta ocasión lo hace en blanco y negro y en la que sale de lado. Y vuelve a tapar su pecho con sus brazos, no dejando ver más que lo ella desea.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Esta es de ibiza pero me apetecía subirla ahora🥰🥰" escribía junto a la foto. La foto ha vuelto a ser todo un éxito y ha encantado a todos sus seguidores. Y es que Alba, como su madre lucen orgullosas sus curvas y es todo un referente para miles de jóvenes que ven en la joven una inspiración con sus looks.

Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.