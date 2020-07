La actriz participa en un videoclip de cantantes internacionales.

Corberó sigue triunfando como Tokio en 'La casa de papel'.

La intérprete comparte su vida con el también actor Chino Darín.

Úrsula Corberó es la chica del momento. Desde que la actriz interpretará a Tokio en 'La casa de papel', de Netflix, su fama y popularidad subió como la espuma. Tanto es así que la catalana no para de unir proyecto tras proyecto. Ahora, la actriz se ha embarcado en un nuevo trabajo que la han convertido en tendencia a las pocas horas de su estreno. Eso sí, esta vez no ha sido ni una película ni un serie de televisión. La conocida artista, que acumula más de 20 millones de seguidores en su Instagram, ha realizado un videoclip, donde interpreta a un joven desolada por una ruptura personal. Pero, ¿con qué cantantes internacionales ha colaborado?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La artista, que es un auténtico fenómeno de fans, es el rostro del último videoclip de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, 'Un día'. Tanto ha sido el éxito que, nada más estrenarse el vídeo en Youtube, la canción ha alcanzado más de diez millones de reproducciones. Este vídeo musical se rodó en Buenos Aires bajo la dirección de Stillz y la producción de Bruno Breil y el Chino Darin, pareja de la actriz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero es que a la intérprete no solo triunfa en el plano profesional, en el personal también le va a las mil maravillas. Úrsula Corberó comparte vida con el también actor Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, con el que pasó la cuarentena en la capital argentina.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.