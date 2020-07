Iván y Oriana vivieron una relación llena de altibajos en 'La casa fuerte'.

Ya en el exterior, la pareja habla de planes de futuro.

La relación de Oriana Marzoli e Iván González ha sido una de las más tormentosas de 'La casa fuerte'. Dentro del reality, la pareja no ha parado de tener problemas continuamente. No obstante, parece que atrás han quedado esos conflictos que les unían en el reality, y los tortolitos están afianzando su relación fuera de la casa poco a poco. De hecho, ya estarían pensando en planes de futuro a corto plazo. Si en el concurso hablaron de boda, ahora dan un paso más allá. ¿Quiere la pareja ser padres lo antes posible? Ellos mismos, a través del canal de 'Mtmad' de la venezolana, 'Algo pasa con Oriana', dan la respuesta y muestran lo enamorados que están.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras sus múltiple decepciones en el programa de televisión, la pareja ya está prácticamente viviendo juntos. "Desde que hemos salido del reality no me ha dejado sola en ningún momento", confesó Marzoli. "Estoy pensando en llevarme todo el armario porque voy a por ropa pero dormimos en su casa", dijo el ex tronista. "No nos pelamos como en 'La casa fuerte'", añadió Iván.

Telecinco

Los tortolitos se fueron a disfrutar de un día de lo más divertido a un parque de atracciones, donde la joven le confesó "estoy un poco enamorada" en la montaña rusa. Unas palabras que derritieron a Iván González por completo. Ya cuando llegaron a casa de la venezolana en Madrid, la pareja habló de planes de futuro, y parece que estarían deseando ser padres muy pronto. "Quiere tener hijos, va a ser el padre perfecto", aseguró la ex superviviente.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.