Brooklyn Beckham está más feliz que nunca. Desde que anunciara su compromiso con Nicola Peltz a través de Instagram, el hijo de David y Victoria no puede dejar de compartir momentos con su futura mujer. En este caso, el joven, de tan solo 21 años, ha subido un recopilatorio de fotos en su red social mostrando, una vez más, el momento tan dulce que está viviendo. En las instantáneas, podemos ver momentos inéditos de la pedida de mano del hijo del famosos futbolista con su novia Nicola. Una fiesta muy íntima y familiar que derrochaba amor por los cuatro costados.



“No puedo imaginar una vida sin ti. Me haces sentir muy especial y siempre me estás haciendo reír”, escribió junto a las instantáneas. “Siempre cuidaré de ti y sé que siempre podré contar contigo”, concluyó. “Estoy tan enamorada de ti que mi corazón va a explotar”, le respondió ella. “Brooklyn, eres mi mundo”, añadió.

Aunque aún no tienen fecha para el feliz enlace, la pareja anunció el pasado 11 de julio que se habían comprometido con una foto que bien podría parecer una portada por la calidad de la imagen. Y es que la pareja puede estar feliz porque todo el clan Beckham está feliz de esta buena noticia. De hecho, fue Victoria la encargada de vestir a la futura mujer de su hijo para la bonita foto.

