Iván González y Oriana Marzoli están empezando una relación fuera del reality.

Iván explica cómo están llevando los primeros días fuerta de 'La casa fuerte'.

A pesar de que su relación en 'La casa fuerte' fue de lo más tormentosa, Oriana Marzoli e Iván González siguen intentando hacer funcionar su relación fuera del reality. Sin ir más lejos, hace muy poco, a través del canal de 'Mtmad' de la venezolana, 'Algo pasa con Oriana', develaron que tenían hasta planes de futuro juntos. Pero, ¿en qué punto se encuentra su relación ahora mismo? Iván González, que ha acudido a 'Ya es mediodía', programa de Sonsoles Ónega, ha respondido a este pregunta y ha hecho un repaso de su paso por el concurso veraniego de Telecinco.

Telecinco

El ex tronista ha confirmado la buena relación que están teniendo él y Oriana fuera del programa. “Actualmente estamos muy bien. Nuestra relación va perfecta fuera del reality”, dijo. No obstante, a el ex superviviente le da mucha vergüenza ver al actitud de su chica en el concurso. “Es cierto que veo lo vídeos de 'La casa fuerte' y me da vergüenza. No me gusta verlas porque a veces nos decíamos cosas muy fuertes. Perdía mucho la razón en las pelea”, afirmó.

Mediaset

“Al principio vi una situación muy complicada. Es la primera vez que concursaba en pareja, y Oriana es bastante polémica. Yo tenía mis cosas y ella las suyas”, añadió. Respecto a su ausencia de defensa de Macarena, novia de Rafa Mora, el 'pollito' lo tiene claro. “He estado en una situación muy complicada. No la trate mal en ningún momento. Al principio, la apoye mucho, pero yo estaba haciendo mi concurso”, sentenció.

